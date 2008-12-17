В Партии регионов заявляют, что правительство Тимошенко - нелегитимно

Народный депутат от Партии регионов Ярослав СУХИЙ заявляет, что коалиции в Верховной Раде нет, а правительство должно уйти в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании парламента.

Как отметил Я.СУХИЙ, в соответствии со ст. 83 Конституции Украины, в Верховной Раде формируется коалиция депутатских фракций, в состав которой входит большинство от состава Верховной Рады.

Он обратился к представителям фракций БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина с требованием обнародовать подписи народных депутатов под коалиционным соглашением. Я.СУХИЙ отметил, что они обязаны это сделать.

По словам депутата, в ситуации, когда нет 226 подписей, правительство является нелегитимным и «сегодня узурпированно занимает место на Грушевского».

Я.СУХИЙ назвал коалицию «незаконно провозглашенной и незаконно рожденной, неким внебрачным ребенком». По его словам, главной целью создания такой коалиции «для одних - желанное кресло спикера, а для других – удержаться в кресле премьер-министра».

Он отметил, что правительство «доводит Украину до точки невозвращения». «Эта исполнительная власть оказалась яловой”, - отметил Я.СУХИЙ. «Не мучайте скот, отпустите его, не терзайте народ», - призвал депутат. «Это сплошной позор, а не коалиция, не правительство», - подчеркнул Я.СУХИЙ.

Депутат-регионал настаивает, что правительство должно уйти в отставку.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря в Верховной Раде Украины было официально объявлено о подписании коалиционного соглашения между фракциями БЮТ, “Наша Украина – Народная самооборона” и Блоком Литвина. Соответствующее заявление перед закрытием пленарного заседания сделал председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

От фракции НУ-НС коалиционное соглашение подписали 37 депутатов из 72-х.