Ющенко проиграл партию?
У Президента остался еще один союзник – Партия регионов, лидер которой оскорблен в своих лучших чувствах и декларирует готовность стать вождем народных выступлений…
Принятие фракцией НУ–НС решения о вхождении в Коалицию национального развития, стабильности и порядка и отставка руководства фракции стали зримым подтверждением поражения Виктора Ющенко в схватке за контроль над некогда пропрезидентской фракцией.
Виктор Ющенко
В своем недавнем интервью BBC World News Президент заметил, что последние четыре года прошли в перманентной борьбе между БЮТ и «Нашей Украиной». Правда, не стал уточнять, что эту войну он проиграл.
Серьезная ошибка Ющенко заключается в том, что он принял решение лично возглавить «Нашу Украину». Стремление главы государства стать вождем партии встретило скептические отклики в экспертной среде и, как показала практика, не нашло оправдания в конкретных действиях. Будет преувеличением говорить, будто «Ющенко бросился на коалиционную амбразуру» – подобные действия не в характере Президента. Но уже понятно, что Виктор Андреевич всерьез рассчитывал, что его появление на капитанском мостике «нашеукраинского» утлого суденышка может враз превратить его в океанский лайнер. Увы, этого не произошло. Вчерашние президентские друзья сделали все, чтобы торпедировать усилия Ющенко по недопущению создания коалиции.
|Зварич, Кириленко
По всей видимости, можно говорить, что фракция НУ–НС развалилась на две приблизительно равные части. В одной оказались соратники Президента и те, кому некуда сегодня бежать, в другой – политики, решившие связать свое политическое будущее с Юлией Тимошенко. Объективно и одни, и другие не заинтересованы в досрочных парламентских выборах, поскольку для большинства из них они могут стать закатом политической карьеры. По всей видимости, новым формальным лидером фракции НУ–НС имеет шансы стать человек, вызывающий у Банковой неприкрытое раздражение. Недаром ведь Борис Тарасюк подчеркнул, что решение о вхождении НУ–НС в коалицию стало свидетельством победы над внешним давлением на фракцию. Впрочем, маловероятно, чтобы Борис Иванович возглавил «Нашу Украину – Народную самооборону» – его дипломатических талантов для этого недостаточно.
Фракция НУ–НС окончательно перестала существовать как единый политический организм. Впору вспомнить о том, что в момент формирования этого политического проекта звучали предостережения о невысокой живучести девяти субъектов политической жизни.
В сложившейся ситуации не исключено, что в президентской команде решат бороться с предателями и в коалиционных боях местного значения пленных не брать. В руках главы государства остается действенный инструмент вето на парламентские решения, а качество принимаемых парламентом под коалиционно-коммунистическим соусом документов остается крайне низким и открывает для Ющенко некое пространство для маневра. Судя по последним заявлениям из стен президентского Секретариата, он превратился в полевой штаб борьбы с Тимошенко и коалицией, на которую она опирается. Кстати, на этом фоне слухи о возможной отставке Виктора Балоги можно считать неактуальными – этот шаг будет воспринят как добровольная капитуляция Ющенко.
|Янукович, Ющенко
Решение фракции НУ–НС и кризис в ее рядах доказал, что партийность для главы государства не может быть панацеей. Наверное, накануне Нового года всем хочется верить в чудо, но даже волшебнику не под силу восстановить то, что методично разрушалось на протяжении четырех лет. А Виктор Ющенко, как известно, не волшебник.
Евгений Магда