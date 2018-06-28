Ющенко проиграл партию?

Принятие фракцией НУ–НС решения о вхождении в Коалицию национального развития, стабильности и порядка и отставка руководства фракции стали зримым подтверждением поражения Виктора Ющенко в схватке за контроль над некогда пропрезидентской фракцией.

В своем недавнем интервью BBC World News Президент заметил, что последние четыре года прошли в перманентной борьбе между БЮТ и «Нашей Украиной». Правда, не стал уточнять, что эту войну он проиграл.

Серьезная ошибка Ющенко заключается в том, что он принял решение лично возглавить «Нашу Украину». Стремление главы государства стать вождем партии встретило скептические отклики в экспертной среде и, как показала практика, не нашло оправдания в конкретных действиях. Будет преувеличением говорить, будто «Ющенко бросился на коалиционную амбразуру» – подобные действия не в характере Президента. Но уже понятно, что Виктор Андреевич всерьез рассчитывал, что его появление на капитанском мостике «нашеукраинского» утлого суденышка может враз превратить его в океанский лайнер. Увы, этого не произошло. Вчерашние президентские друзья сделали все, чтобы торпедировать усилия Ющенко по недопущению создания коалиции.

Неприятным ударом по позициям Ющенко стала отставка Вячеслава Кириленко и Романа Зварыча. Оба – едва ли не последние из немногочисленной когорты публичных политиков-«нашеукраинцев», ведь скамейка запасных Президента напоминает изъеденную термитами дощечку, на которую просто опасно садиться. Кириленко, до недавних пор лидер «Нашей Украины», за полтора года прошел путь от «хвостика» Тимошенко до политика, заявившего, что соглашение с БЮТ стоит дешевле бумаги, на которой оно напечатано. Честно говоря, подобная эволюция вряд ли является свидетельством политической зрелости. Для Ющенко куда ощутимее, чем разжалование Кириленко, демарш Зварыча – тот зарекомендовал себя неуступчивым и напористым политическим бойцом.

По всей видимости, можно говорить, что фракция НУ–НС развалилась на две приблизительно равные части. В одной оказались соратники Президента и те, кому некуда сегодня бежать, в другой – политики, решившие связать свое политическое будущее с Юлией Тимошенко. Объективно и одни, и другие не заинтересованы в досрочных парламентских выборах, поскольку для большинства из них они могут стать закатом политической карьеры. По всей видимости, новым формальным лидером фракции НУ–НС имеет шансы стать человек, вызывающий у Банковой неприкрытое раздражение. Недаром ведь Борис Тарасюк подчеркнул, что решение о вхождении НУ–НС в коалицию стало свидетельством победы над внешним давлением на фракцию. Впрочем, маловероятно, чтобы Борис Иванович возглавил «Нашу Украину – Народную самооборону» – его дипломатических талантов для этого недостаточно.

Фракция НУ–НС окончательно перестала существовать как единый политический организм. Впору вспомнить о том, что в момент формирования этого политического проекта звучали предостережения о невысокой живучести девяти субъектов политической жизни.

В сложившейся ситуации не исключено, что в президентской команде решат бороться с предателями и в коалиционных боях местного значения пленных не брать. В руках главы государства остается действенный инструмент вето на парламентские решения, а качество принимаемых парламентом под коалиционно-коммунистическим соусом документов остается крайне низким и открывает для Ющенко некое пространство для маневра. Судя по последним заявлениям из стен президентского Секретариата, он превратился в полевой штаб борьбы с Тимошенко и коалицией, на которую она опирается. Кстати, на этом фоне слухи о возможной отставке Виктора Балоги можно считать неактуальными – этот шаг будет воспринят как добровольная капитуляция Ющенко.

У Президента остался еще один союзник – Партия регионов, лидер которой оскорблен в своих лучших чувствах и декларирует готовность стать вождем народных выступлений весной 2009 года. Пока трудно прогнозировать степень согласованности действий Виктора Андреевича и Виктора Федоровича, но общий проверенный противник – Юлия Тимошенко – может быть сильным цементирующим фактором. Правда, Ющенко нечего предложить «регионалам» в парламенте, кроме его роспуска, но в таком случае и сам Президент вряд ли будет полезен «бело-голубым».

Решение фракции НУ–НС и кризис в ее рядах доказал, что партийность для главы государства не может быть панацеей. Наверное, накануне Нового года всем хочется верить в чудо, но даже волшебнику не под силу восстановить то, что методично разрушалось на протяжении четырех лет. А Виктор Ющенко, как известно, не волшебник.

Евгений Магда