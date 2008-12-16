Коммунисты тоже обещают всеукраинскую акцию протеста

С 20 декабря Коммунистическая партия Украины начинает всеукраинскую акцию протеста граждан против безработицы и бездеятельности власти.

Как сообщил УНИАН первый секретарь Львовского областного комитета КПУ Александр КАЛИНЮК, «всеукраинская акция протеста против роста уровня безработицы, обнищания народа и бездеятельности власти начнется с 20 декабря в Крыму, Донецке, Запорожье и дальше в областных центрах Восточной и Центральной Украины. Львовская область присоединится к всеукраинской политической забастовке сразу после завершения Рождественских праздников».

По словам А.КАЛИНЮКА, акция протеста во Львовской области будет проходить под лозунгом «Геть Президента Ющенка і олігархів!» в форме массовых демонстраций, пикетирований, а также забастовок на предприятиях, которые сокращают рабочие места и задолжали работникам зарплату.

А.КАЛИНЮК убежден, что к массовым акциям коммунистов присоединятся многие жители, которые не будут считаться с политической ориентацией, поскольку «мы будем требовать смены власти во главе с Президентом ЮЩЕНКО, которая полностью дискредитировала себя».

Как сообщал УНИАН, сегодня лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО во время выступления в Верховной Раде призвал граждан принять участие в акциях протеста, организованных Компартией.