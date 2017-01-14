Обама продлил санкции против России из-за ее агрессии в Украине
Президент США Барак Обама в пятницу, 13 января, продлил на год действие санкций в отношении России из-за ее агрессии в Украине.
Об этом говорится в распространенных Белым домом документах, передает ТАСС.
"Действия и политика правительства Российской Федерации продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США", - говорится в распоряжении американского президента.
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"Поэтому я постановил, что необходимо продолжать режим (санкционного) чрезвычайного положения в соответствии с указом 13660 в отношении России", - отметил Обама.
Таким образом, санкции продлевается еще на год. Сам указ №13660 был опубликован 6 марта 2014 года. Впоследствии он дополнялся другими указами, расширявшими санкции против российских физических лиц и организаций.