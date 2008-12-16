Криль советует Тимошенко брать пример с Путина, Меркель и Туска

Лидер партии “Единый центр” Игорь КРИЛЬ считает, что правительство скрывает свой непрофессионализм за политическими интригами.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Сейчас в России, Польше, Германии и других странах правительства интенсивно принимают антикризисные меры и предлагают парламентам законодательные инициативы, направленные на уменьшение влияния финансового кризиса на своих граждан. А у нас, создается впечатление, что премьер-министр только ищет врагов и подменяет борьбу с кризисом очередной коалициадой", - считает И.КРИЛЬ.

Политик отметил, что нужно правильно определять приоритеты. "Есть более 300 депутатов, которые готовы поддержать антикризисные законопроекты, не принимая во внимание партийную принадлежность того, кто их предлагает. Есть спикер, который может подписывать законы. Сегодня на календаре 16 декабря. Почему у нас до сих пор нет бюджета 2009 года и целостного плана борьбы с кризисом? Объяснение одно – непрофессионализм правительства пытаются скрыть за политическими интригами", - считает лидер “Единого центра”.

Депутат отмечает, что «от того, что создалась коалиция, кризис в стране не уменьшится». Поэтому, по мнению И.КРИЛЯ, «не нужно делить парламент на своих и чужих. Для эффективной работы над антикризисными законопроектами нам нужен опыт всех политических сил. Давайте решим экономические и социальные вопросы, а после этого продолжим играть в политику".