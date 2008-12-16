Вакарчук уже не депутат

Верховная Рада Украины досрочно прекратила депутатские полномочия члена фракции "Наша Украина – Народная самооборона" Святослава ВАКАРЧУКА.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 245 народных депутатов из 443, зарегистрированных в сессионном зале.

Председатель ВР Владимир ЛИТВИН обратился к Аппарату ВР с просьбой передать соответствующие документы в ЦИК с тем, чтобы Центризбирком зарегистрировал следующего по списку народного депутата от НУ-НС.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от НУ-НС С.ВАКАРЧУК 11 сентября написал заявление о сложении депутатских полномочий.

Как объяснил свой шаг С.ВАКАРЧУК, “нынешний состав Верховной Рады не выполнил своей главной роли – создавать образ Украины как современного европейского государства”. По его словам, “непрерывные межпартийные и внутрипартийные споры, которыми так заняты те, кто должен вести Украину вперед, деморализуют общество внутри страны, и подрывают ее авторитет извне”.

Сегодня, 16 декабря Фракция “Наша Украина – Народная самооборона” попросила парламент рассмотреть вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий С.ВАКАРЧУКА.