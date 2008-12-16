Ющенко отмечает, что от своего «курса» не откажется

Президент Виктор Ющенко подчеркивает важность возобновления нормальной работы парламента, однако не откажется от своего курса, независимо от того, какая коалиция будет в Верховной Раде.

"Для меня очень важно возобновить нормальную работу в парламенте, помочь парламенту выйти из парламентского кризиса, который состоит в том, что украинский парламент разделен на 2 части, и до сих пор не удалось сформулировать согласие вокруг ключевых национальных приоритетов", - сказал он в интервью телеканалу BBC World News.

"Если сюда добавить еще и фактор внешнего влияния, особенно события в Грузии, то абсолютно понятно, что появилось много игроков, которые ставили цель изменить внешний курс страны, сформировать коалицию, которая и во внутренней и во внешней жизни могла бы поставить радикально другой курс", - добавил Ющенко.

"То, что к этому процессу присоединился премьер-министр и его политическая партия, привело к потере коалиции, которая была до 2 сентября 2008 года. Это основная причина. Начали играть в курс, который не может совпадать с позицией президента и "Нашей Украины", - подчеркнул он.

По словам Ющенко, "сегодня после избрания спикера формально возобновлена работа института (парламента), относительно коалиции... формального сообщения о ее создании еще нет, идут непростые дебаты".

Президент подтвердил, что в случае официального объявления о формировании коалиции будет "исходить из того, что парламент – это независимый институт, который находит способы чтобы обеспечить свою деятельность через механизм большинства, коалиции, и это то, что будет поддерживать президент – работу самого института".

"Я не могу сказать, что у меня не может быть других мыслей относительно приоритетов государства, независимо от того, какая там коалиция будет. Я президент, избранный всем народом, и я пришел с тем курсом, который победил, и я от этого курса не откажусь. Независимо от того, какая коалиция будет. На самом деле это не противоречия. Это демонстрация исключительного уважения к приоритетам и ценностям", - подчеркнул Ющенко.

Он также согласился, что "политический кризис не добавляет решению экономического кризиса".

"Из политического кризиса надо выходить. Вопрос остается в том, что политический кризис имеет противоречия, на которые надо давать честный ответ. Кто мы есть? Страна демократическая, в которой развивается конкурентная экономика, где уважают свободы, где есть эффективная судебная система? Если мы на этих ценностях стоим, выход можно искать", - отметил Ющенко.

"Если мы будем проводить политику популизма, которая задолго до мирового кризиса у нас сформировала внутренний кризис, когда в 2008 году мы имеем самый низкий уровень реальной зарплаты за последние 8 лет, а номинальные доходы людей выросли на 40% - это цена политики популизма, которая принесла ценовую, бюджетную нестабильность, минимизированы социальные стандарты, есть большие неуместные колебания курса", - добавил он.

"На этом искать взаимопонимание очень сложно. Нам надо отказаться от такого политического курса. Не надо смотреть на работу правительства только через призму политики популизма. Нам нужна стабильность политическая и через нее – стабильность экономическая", - подчеркнул президент.

Украинская правда