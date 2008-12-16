Ющенко отмечает, что от своего «курса» не откажется
"Независимо от того, какая коалиция будет"
Президент Виктор Ющенко подчеркивает важность возобновления нормальной работы парламента, однако не откажется от своего курса, независимо от того, какая коалиция будет в Верховной Раде.
"Для меня очень важно возобновить нормальную работу в парламенте, помочь парламенту выйти из парламентского кризиса, который состоит в том, что украинский парламент разделен на 2 части, и до сих пор не удалось сформулировать согласие вокруг ключевых национальных приоритетов", - сказал он в интервью телеканалу BBC World News.
"Если сюда добавить еще и фактор внешнего влияния, особенно события в Грузии, то абсолютно понятно, что появилось много игроков, которые ставили цель изменить внешний курс страны, сформировать коалицию, которая и во внутренней и во внешней жизни могла бы поставить радикально другой курс", - добавил Ющенко.
"То, что к этому процессу присоединился премьер-министр и его политическая партия, привело к потере коалиции, которая была до 2 сентября 2008 года. Это основная причина. Начали играть в курс, который не может совпадать с позицией президента и "Нашей Украины", - подчеркнул он.
По словам Ющенко, "сегодня после избрания спикера формально возобновлена работа института (парламента), относительно коалиции... формального сообщения о ее создании еще нет, идут непростые дебаты".
Президент подтвердил, что в случае официального объявления о формировании коалиции будет "исходить из того, что парламент – это независимый институт, который находит способы чтобы обеспечить свою деятельность через механизм большинства, коалиции, и это то, что будет поддерживать президент – работу самого института".
"Я не могу сказать, что у меня не может быть других мыслей относительно приоритетов государства, независимо от того, какая там коалиция будет. Я президент, избранный всем народом, и я пришел с тем курсом, который победил, и я от этого курса не откажусь. Независимо от того, какая коалиция будет. На самом деле это не противоречия. Это демонстрация исключительного уважения к приоритетам и ценностям", - подчеркнул Ющенко.
Он также согласился, что "политический кризис не добавляет решению экономического кризиса".
"Из политического кризиса надо выходить. Вопрос остается в том, что политический кризис имеет противоречия, на которые надо давать честный ответ. Кто мы есть? Страна демократическая, в которой развивается конкурентная экономика, где уважают свободы, где есть эффективная судебная система? Если мы на этих ценностях стоим, выход можно искать", - отметил Ющенко.
"Если мы будем проводить политику популизма, которая задолго до мирового кризиса у нас сформировала внутренний кризис, когда в 2008 году мы имеем самый низкий уровень реальной зарплаты за последние 8 лет, а номинальные доходы людей выросли на 40% - это цена политики популизма, которая принесла ценовую, бюджетную нестабильность, минимизированы социальные стандарты, есть большие неуместные колебания курса", - добавил он.
"На этом искать взаимопонимание очень сложно. Нам надо отказаться от такого политического курса. Не надо смотреть на работу правительства только через призму политики популизма. Нам нужна стабильность политическая и через нее – стабильность экономическая", - подчеркнул президент.