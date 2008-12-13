Суд в Москве начал рассмотрение иска Затулина к Наливайченко

Тверской суд Москвы приступил к рассмотрению иска депутата Государственной думы РФ, директора Института стран СНГ Константина ЗАТУЛИНА к руководителю Службы безопасности Украины Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО с требованием опровергнуть обвинения в нарушении украинского законодательства, которые стали причиной для установления запрета на его въезд в Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Института стран СНГ, К.ЗАТУЛИН требует признать несоответствующими действительности оскорбительные высказывания в свой адрес со стороны В.НАЛИВАЙЧЕНКО в его интервью газете «Известия» от 22 октября 2008 г.

К.ЗАТУЛИН просит суд обязать В.НАЛИВАЙЧЕНКО дать в «Известиях» опровержение и взыскать с него 4 млн. руб. Эти средства депутат намерен направить на поддержку русских школ в Украине.

«Приняв и ознакомившись с иском Константина ЗАТУЛИНА, Тверской районный суд 11 декабря направил сторонам (К.Ф.ЗАТУЛИНУ и В.А.НАЛИВАЙЧЕНКО) повестку с вызовом в суд на 18 декабря для подготовки дела к судебному разбирательству. Предполагается, что само судебное заседание может состояться до конца года», - говориться в сообщении.

К.ЗАТУЛИН сообщил, что удовлетворен началом рассмотрения своего иска.

«Я благодарен г-ну В.НАЛИВАЙЧЕНКО, что в своем неуемном стремлении к самопиару, публикуясь в «Известиях», он дал мне возможность обратиться именно в российский, а не украинский суд, который г-н В.НАЛИВАЙЧЕНКО и его соратники давно запугали: у меня уже была возможность убедиться в этом в 2006-2007 годах. Тогда, вопреки очевидности, украинские суды отклонили мои иски к СБУ, связанные с позорной практикой запрета на въезд в отместку за инакомыслие. Посмотрим, хватит ли у шефа СБУ смелости ответить за свои слова в России», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября с.г. К.ЗАТУЛИН заявил, что намерен подать судебный иск к В.НАЛИВАЙЧЕНКО за обвинения в нарушении украинского законодательства, что стало причиной для запрета ему въезжать на территорию Украины.

«Господин В.НАЛИВАЙЧЕНКО соврал совсем недавно в интервью российской газете «Известия», сказав, что дескать, я нарушал украинское законодательство, и СБУ верно поступила и доказала это в суде, когда запрещала мне въезд в Украину», - сказал он.

В октябре В.НАЛИВАЙЧЕНКО в интервью газете «Известия» заявил, что СБУ считает, К.ЗАТУЛИН нарушил закон о правовом статусе иностранца. «В нем прописана норма уважения к законодательству, языку и народу. Мы дважды доказывали в суде, что ЗАТУЛИН действительно совершал противоправные действия», – пояснил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он также в очередной раз заявил об отсутствии «черных списков» для граждан РФ в Украине. По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, СБУ принимает не списочные, а единичные решения, запрещая иностранцам – и не только россиянам – въезд в Украину.