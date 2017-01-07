НАБУ отчиталось о предотвращении хищения более 500 млн грн в 2016 году
15:58, 07 января 2017Политика
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В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что благодаря их усилиям на протяжении 2016 года на счета государственных компаний удалось вернуть более 100 млн грн, помешать хищению более полумиллиарда гривень.
На счета государственных компаний удалось вернуть более 100 млн грн / УНИАН
Об этом НАБУ сообщило на своей странице в Facebook.
«Основные моменты деятельности НАБУ на протяжении 2016 года: задержание одесского судьи-стрелка, «газовое дело А.Онищенко», «черная бухгалтерия» Партии регионов, задержанные на взятках сотрудники ГПУ...», - отмечается в сообщении.
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«Продолжаем работать, чтобы положительные изменения стали необратимыми», - подчеркнули в НАБУ.
Как известно, Генпрокуратура в прошлом году вернула через суды 9 миллиардов.
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