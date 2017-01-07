НАБУ отчиталось о предотвращении хищения более 500 млн грн в 2016 году

Об этом НАБУ сообщило на своей странице в Facebook.

«Основные моменты деятельности НАБУ на протяжении 2016 года: задержание одесского судьи-стрелка, «газовое дело А.Онищенко», «черная бухгалтерия» Партии регионов, задержанные на взятках сотрудники ГПУ...», - отмечается в сообщении.

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«Продолжаем работать, чтобы положительные изменения стали необратимыми», - подчеркнули в НАБУ.

Как известно, Генпрокуратура в прошлом году вернула через суды 9 миллиардов.