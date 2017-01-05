Сенат США готовит законопроект о новых санкциях против РФ из-за кибератак и действий в Украине и Сирии

Об этом сообщает «Голос Америки».

Законодатели подтвердили информацию относительно законопроекта, когда Сенат собрался на новую сессию Конгресса.

Сенатор Бен Кардин, ведущий демократ в Комитете по международным отношениям, заявил журналистам на Капитолийском холме во вторник, что он работает над законопроектом вместе с «большой группой» сенаторов, в которую входят и демократы, и республиканцы.

Он выразил надежду, что законопроект будет обнародован на этой неделе.

«Это будет всеобъемлющий законопроект, который будет содержать разрешение Конгресса на введение дополнительных санкций против России», – сказал Кардин.

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Белый дом и разведывательное сообщество США уверены, что Москва пыталась вмешаться в ход выборов в США с помощью хакерских атак на политические организации Демократической партии и попыток посеять недоверие к правительству США.

Кардин сообщил, что законопроект будет частично сосредоточен на действиях России в Восточной Европе, включая аннексию украинского Крыма, а также ее роли на Ближнем Востоке, где Москва поддерживает режим Башара аль-Асада в Сирии.

Кардин не уточнил, заставит ли законопроект новоизбранного президента Дональда Трампа принять решение о санкциях или он закрепит те санкции, которые были объявлены Белым домом на прошлой неделе и которые Трамп при желании сможет отменить после вступления на должность.

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«Он дополнит действия Белого дома и пойдет дальше, – пояснил Кардин. – Он является дополнением, но существует принцип разделения властей».

Как сообщал УНИАН, в конце декабря США выслали из страны 35 российских дипломатов и ввели новые санкции против России. Власть заявила, что это ответ на российские кибератаки.