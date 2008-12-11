Ющенко изменил порядок прохождения воинской службы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО утвердил новый порядок прохождения гражданами Украины воинской службы в Вооруженных Силах Украины.

Соответствующий указ “О Положении о прохождении гражданами Украины воинской службы в Вооруженных Силах Украины” размещен на сайте главы государства .

Этим Положением определяется порядок прохождения гражданами Украины воинской службы в Вооруженных Силах Украины и регулируются вопросы, связанные с прохождением такой службы во время выполнения гражданами воинского долга в запасе.

Это Положение применяется также к отношениям, которые возникают в связи с прохождением в Вооруженных Силах Украины кадровой воинской службы лицами офицерского состава до их перехода в установленном порядке на воинскую службу по контракту или увольнения с воинской службы.

В соответствии с документом граждане проходят воинскую службу в Вооруженных Силах Украины в добровольном порядке или по призыву.

В.ЮЩЕНКО в своем указе распространил действие Положения на военнослужащих внутренних войск Министерства внутренних дел Украины.