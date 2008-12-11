Ющенко обсудил с НУ-НС подготовку бюджета
18:39, 11 декабря 2008Политика
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... и избрание Литвина
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обсудил с фракцией «Наша Украина – Народная самооборона» вопросы подготовки Государственного бюджета на 2009 год.
В частности, как сообщает пресс-служба Президента, во время встречи В.ЮЩЕНКО с фракцией НУ-НС обсуждались проблемные вопросы подготовки Государственного бюджета на 2009 год.
Особое внимание было уделено необходимости скорейшего принятия украинским парламентом антикризисных законопроектов.
В ходе встречи также было положительно отмечено избрание Председателя Верховной Рады.
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