Ющенко обсудил с НУ-НС подготовку бюджета

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обсудил с фракцией «Наша Украина – Народная самооборона» вопросы подготовки Государственного бюджета на 2009 год.

В частности, как сообщает пресс-служба Президента, во время встречи В.ЮЩЕНКО с фракцией НУ-НС обсуждались проблемные вопросы подготовки Государственного бюджета на 2009 год.

Особое внимание было уделено необходимости скорейшего принятия украинским парламентом антикризисных законопроектов.

В ходе встречи также было положительно отмечено избрание Председателя Верховной Рады.