Янукович: нынешняя ситуация в экономике - это только цветочки

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что Верховная Рада Украины не будет работать эффективно. Об этом он заявил на заседании оппозиционного правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ считает, что в парламенте состоялась «очередная авантюра». По его словам, учитывая то, что фракция КПУ заявила, что она - в оппозиции, и избиратели не поймут ее в случае голосования за предлагаемые правительством законопроекты, то голосование коммунистов будет не постоянным.

В таком случае, сказал В.ЯНУКОВИЧ, когда нет коалиции, нет большинства, достичь результативного голосования будет невозможно, и парламент «не будет работать эффективно».

Он отметил, что во вчерашнем выступлении премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в очередной раз «пыталась переложить ответственность на кого-нибудь, и при этом пытается оставаться в белом». «Мы привыкли, что правительство работает неэффективно, и это очень плохая привычка», - отметил лидер ПР.

По его словам, ситуация, которая существует в экономике, «это только цветочки». В.ЯНУКОВИЧ прогнозирует, что кризис будет углубляться, и отметил, что для его преодоления нужны не отдельные антикризисные законы, а антикризисная программа.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря народные депутаты избрали Владимира ЛИТВИНА председателем ВР. За такое решение проголосовали 244 народных депутата из 422, зарегистрированных в зале. В частности, «за» проголосовали 154 депутата из фракции БЮТ, 40 депутатов из фракции НУ-НС, 27 – КПУ, 20 – Блока Литвина и три народных депутата из фракции Партии регионов. В то же время, 32 народных депутата от блока “Наша Украина – Народная самооборона” не голосовали за избрание В.ЛИТВИНА председателем Верховной Рады. Лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО отсутствовал на заседании.

После своего избрания В.ЛИТВИН сделал сообщение о создании коалиции в составе фракций "Наша Украина – Народная самооборона", Блока Юлии Тимошенко и Блока Литвина.

Вечером 9 декабря пресс-служба фракции НУ-НС заявила, что не одобряла текста коалиционного соглашения о создании коалиции в составе фракций НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина. Текст коалиционного соглашения трех фракций без согласования с фракцией подписал заместитель председателя фракции НУ-НС Борис ТАРАСЮК, подчеркнули в пресс-службе НУ-НС.

10 декабря на заседании фракция НУ-НС приняла решение продолжить работу над текстом коалиционного соглашения с БЮТ и Блоком Литвина.