БЮТ хочет Стельмаха на десерт?

Блок Юлии Тимошенко настаивает на том, чтобы на завтрашнем заседании Верховной Рады был заслушан отчет главы Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил первый заместитель главы фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

«Мы будем сегодня настаивать на том, чтобы завтра обязательно был заслушан отчет главы Нацбанка о финансовой ситуации в Украине. Это будет обязательно, мы будем настаивать. По возможности, мы ведем сейчас консультации, возможно, это сделаем и после обеда», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

Также он сообщил, что после отчета руководителя НБУ на заседании фракции БЮТ будет рассмотрен вопрос о целесообразности нахождения В.СТЕЛЬМАХА на должности главы Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, вчера в телеобращении к гражданам страны премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что новая коалиция намерена сегодня, 11 декабря, заслушать отчет руководства Национального банка Украины о ситуации в банковской сфере страны. Она отметила, что ситуация в банковской сфере на сегодня «крайне ненормальная».