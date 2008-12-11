Ющенко сказал Литвину, кому не место в Верховной Раде

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО опять будет требовать от Верховной Рады Украины отменить депутатскую неприкосновенность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня во время встречи с Председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ.

В частности, Президент заметил, что ему хотелось бы, чтобы Верховная Рада срочно рассмотрела полтора десятка законопроектов, которые он внес на рассмотрение парламента как безотлагательные.

В первую очередь, это касается отмены депутатской неприкосновенности.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня сложилась кричащая ситуация с рейдерскими захватами земли, в том числе и в Киевской области. При этом он заметил, что часто рейдерские захваты осуществляются «под прикрытием мандата народного депутата». Президент подчеркнул, что прокуратура в данном случае бессильна, и ничего не сможет сделать, пока парламент не отменит депутатскую неприкосновенность.

«Я рассчитываю на вашу поддержку и поддержку парламента. Таким людям не место в Верховной Раде», - сказал В.ЮЩЕНКО, обращаясь к В.ЛИТВИНУ.

Также в числе безотлагательных законопроектов глава государства выделил вопрос реформирования судебной системы Украины.

Он назвал недопустимой ситуацию с львовским судьей Игорем ЗВАРИЧЕМ, у которого были выявлены миллионы долларов и гривен.

«За этим стоит беззаконие по десяткам дел», - сказал Президент, подчеркнув, что порядок не будет наведен, пока судебная система не будет реформирована.

Справка УНИАН. 2 декабря с.г. в отношении председателя Львовского апелляционного административного суда И.ЗВАРИЧА Генеральной прокуратурой Украины было возбуждено уголовное дело за взяточничество в особо крупных размерах. Во время обысков на местах работы и помещения председателя суда и шести судей Львовского апелляционного административного суда работники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 миллион долларов США и 2 миллиона гривен.

По убеждению судьи, «уголовное дело против него сфабриковано».

9 декабря на пресс-конференции И.ЗВАРИЧ, в частности, заявил: "Миллион долларов США, который был изъят у меня дома, – это не взятка, это мои личные деньги, которые я одолжил у своего товарища для строительства собственного дома". По словам И.ЗВАРИЧА, «еще в 1993 году я получил земельный участок возле Львова. Для ее застройки одолжил 1,9 млн. долларов США у своего товарища Владимира КОСЕНКО. Часть из этих денег я использовал, детальные записи о том, на что пошли эти деньги, находились в тетради, которая лежала дома на моем столе, и которая также была изъята".

По его словам, причиной возбуждения уголовного дела стало заявление в СБУ о том, что якобы ему в кабинете бывшего председателя Львовской облгосадминистрации Петра ОЛИЙНЫКА передали 100 тыс. долларов США взятки за «правильное решение» одного дела, связанного с землей в одном из районов Львовской области. И.ЗВАРИЧ заявил, что это – неправда, и «дальнейшие действия силовых структур связаны с тем, что за людьми, которые хотели получить землю, стоят влиятельные люди из Киева. В частности, из того же ведомства, которое представляет руководитель следственной группы, то есть из Генеральной прокуратуры».