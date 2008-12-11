Ющенко сказал Литвину, кому не место в Верховной Раде
Президент встретился со спикером
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО опять будет требовать от Верховной Рады Украины отменить депутатскую неприкосновенность.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня во время встречи с Председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ.
В частности, Президент заметил, что ему хотелось бы, чтобы Верховная Рада срочно рассмотрела полтора десятка законопроектов, которые он внес на рассмотрение парламента как безотлагательные.
В первую очередь, это касается отмены депутатской неприкосновенности.
В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня сложилась кричащая ситуация с рейдерскими захватами земли, в том числе и в Киевской области. При этом он заметил, что часто рейдерские захваты осуществляются «под прикрытием мандата народного депутата». Президент подчеркнул, что прокуратура в данном случае бессильна, и ничего не сможет сделать, пока парламент не отменит депутатскую неприкосновенность.
«Я рассчитываю на вашу поддержку и поддержку парламента. Таким людям не место в Верховной Раде», - сказал В.ЮЩЕНКО, обращаясь к В.ЛИТВИНУ.
Также в числе безотлагательных законопроектов глава государства выделил вопрос реформирования судебной системы Украины.
Он назвал недопустимой ситуацию с львовским судьей Игорем ЗВАРИЧЕМ, у которого были выявлены миллионы долларов и гривен.
«За этим стоит беззаконие по десяткам дел», - сказал Президент, подчеркнув, что порядок не будет наведен, пока судебная система не будет реформирована.
Справка УНИАН. 2 декабря с.г. в отношении председателя Львовского апелляционного административного суда И.ЗВАРИЧА Генеральной прокуратурой Украины было возбуждено уголовное дело за взяточничество в особо крупных размерах. Во время обысков на местах работы и помещения председателя суда и шести судей Львовского апелляционного административного суда работники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 миллион долларов США и 2 миллиона гривен.
По убеждению судьи, «уголовное дело против него сфабриковано».
9 декабря на пресс-конференции И.ЗВАРИЧ, в частности, заявил: "Миллион долларов США, который был изъят у меня дома, – это не взятка, это мои личные деньги, которые я одолжил у своего товарища для строительства собственного дома". По словам И.ЗВАРИЧА, «еще в 1993 году я получил земельный участок возле Львова. Для ее застройки одолжил 1,9 млн. долларов США у своего товарища Владимира КОСЕНКО. Часть из этих денег я использовал, детальные записи о том, на что пошли эти деньги, находились в тетради, которая лежала дома на моем столе, и которая также была изъята".
По его словам, причиной возбуждения уголовного дела стало заявление в СБУ о том, что якобы ему в кабинете бывшего председателя Львовской облгосадминистрации Петра ОЛИЙНЫКА передали 100 тыс. долларов США взятки за «правильное решение» одного дела, связанного с землей в одном из районов Львовской области. И.ЗВАРИЧ заявил, что это – неправда, и «дальнейшие действия силовых структур связаны с тем, что за людьми, которые хотели получить землю, стоят влиятельные люди из Киева. В частности, из того же ведомства, которое представляет руководитель следственной группы, то есть из Генеральной прокуратуры».