Новой коалиции придумали имя

Новое парламентское большинство получило название коалиция "Национального развития, стабильности и порядка".

Об этом пишет газета "Коммерсантъ" (Украина) № 225 от 11.12.2008, ссылаясь на текст коалиционного соглашения, которое руководства фракции БЮТ предложило подписать своим коллегам из фракций "Наша Украина–Народная самооборона" и Блока Литвина.

Источники издания во фракции НУ-НС утверждают, что изначально представители БЮТ предлагали им подписать коалиционный договор, заключенный между фракциями в декабре прошлого года, однако "нашеукраинцы", в частности, заместитель главы фракции Роман ЗВАРЫЧ, отнеслись к этому негативно. И БЮТ подготовил новый вариант соглашения.

По данным газеты "Соглашение о создании коалиции «Национального развития, стабильности и порядка»" уместилось на 13 страницах и состоит из двух частей. В первой задекларированы принципы деятельности нового парламентского большинства и его первоочередные задачи. В частности, необходимость реформирования практически всех сфер государственной политики, а также принятие закона о парламентской оппозиции. Отдельный пункт соглашения предусматривает полный отказ участников коалиции от проведения внеочередных парламентских выборов. "В связи с созданием коалиции и с целью обеспечения политической стабильности стороны считают, что отсутствуют основания для проведения досрочных парламентских выборов, и договорились не поддерживать голосами фракций, которые вошли в коалицию, любые решения (законы, постановления), обеспечивающие проведение досрочных парламентских выборов", – говорится в соглашении.

Кроме того, в документе прописано, что "программа деятельности правительства, отображающая программные принципы коалиции", автоматически должна быть поддержана большинством. "Фракции, входящие в коалицию, берут на себя обязательство на протяжении недели с момента назначения председателя Верховной Рады принять программу действий правительства",– говорится в договоре.

Вторая его часть – "Регламент деятельности коалиции" – состоит из шести разделов.

"В состав коалиции входит большинство народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады", – отмечается в п. 1.1 договора. Эта же норма дублируется в последнем разделе, где указано, что деятельность коалиции прекращается в случае "уменьшения состава коалиции до численности народных депутатов меньшей, чем определено Конституцией".

Таким образом, утверждает газета, в БЮТ предлагают считать коалицию недействительной, если в ней меньше 226 депутатов. Помимо этого, БЮТ предлагает установить новый порядок согласования и принятия законопроектов. Согласно п. 1.5.2, коалиция поддерживает только те законопроекты и постановления, которые прошли согласование в правительстве или получили одобрение совета коалиции. Впрочем, в следующем пункте указано, что несогласие фракции - участника коалиции поддержать законопроект или другой проект решения Верховной Рады является фактическим использованием права вето.