Тимошенко: после кризиса всегда наступает подъем

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что последствия мирового кризиса ощутили на себе 90% граждан Украины.

Такое заявление премьер сделала в телеобращении к украинцам.

«В нашей стране мировой кризис уже повлиял больше чем на 90% людей», - сказала она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в последнее время ситуация в стране была усложнена «сознательно созданным аморальным» политическим кризисом, который препятствовал противостоянию негативным последствиям кризиса.

«Я знаю, как вам сегодня сложно», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, обращаясь к укранцам.

Она подчеркнула, что в стране есть все ресурсы и необходимый потенциал, чтоб защитить граждан и достойно выйти из кризиса.

«После кризиса всегда наступает подъем. Просто верьте в Украину – Украина сильная», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.