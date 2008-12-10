Тимошенко: новая коалиция завтра заслушает отчет Нацбанка

Новая коалиция намерена завтра заслушать отчет руководства Национального банка Украины о ситуации в банковской сфере страны.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в телеобращении к гражданам страны в эфире центральных каналов Украины.

Она подчеркнула, что ситуация в банковской сфере на сегодняшний день «крайне ненормальная».

«Будем требовать прекращения коррупции и спекуляций на рынке гривни и доллара, а также будем настаивать на запрете банкам по своему усмотрению повышать проценты по кредитам, взятым на покупку квартир, на развитие аграрного, малого и среднего бизнеса. То же касается и потребительских кредитов», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.