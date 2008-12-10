Тимошенко назвала избрание Литвина историческим событием

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает историческим вчерашнее событие в Верховной Раде, где был избран новый спикер и объявлено о создании новой парламентской коалиции.

Об этом говорится в комментарии главы правительства, текст которого передан УНИАН Управлением по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

«Фракция Блока Юлии Тимошенко, большинство депутатов фракции «Наша Украина - Народная самооборона» и фракция Блока Литвина, создав новую парламентскую коалицию и избрав Владимира ЛИТВИНА председателем Верховной Рады, преодолели политический кризис», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера, 9 декабря, народные депутаты избрали В.ЛИТВИНА председателем ВР.

После избрания В.ЛИТВИН объявил о создании коалиции в составе фракций "Наша Украина – Народная самооборона", Блока Юлии Тимошенко и Блока Литвина.