В Верховной Раде создана коалиция трех

Новоизбранный спикер Верховной Рады Владимир Литвин объявил о создании коалиции БЮТ, НУНС и Блока Литвина.

Это стало первым же заявлением спикера после того, как он занял кресло в президиуме Верховной Рады. К этому Литвин прибавил, что на данный момент есть необходимое количество подписей от всех трех фракций новосозданной коалиции и что документы об этом еще необходимо опубликовать.