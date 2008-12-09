В Верховной Раде создана коалиция трех
17:55, 09 декабря 2008Политика
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Объявил Литвин
Новоизбранный спикер Верховной Рады Владимир Литвин объявил о создании коалиции БЮТ, НУНС и Блока Литвина.
Это стало первым же заявлением спикера после того, как он занял кресло в президиуме Верховной Рады. К этому Литвин прибавил, что на данный момент есть необходимое количество подписей от всех трех фракций новосозданной коалиции и что документы об этом еще необходимо опубликовать.
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