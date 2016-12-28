Рабинович: Эти проходимцы называют достижением, что полстраны стоит за субсидиями с протянутой рукой

Об этом в эфире программы «Субъективные итоги недели» на телеканале NewsOne заявил народный депутат, лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович, обсуждаявопрос тарифов на ЖКУ.

«Оказалось, что операция “Шатун” завершена, и те платежки, которые мы получили, написаны не в Кремле: это наши выписывали. А ведь совсем недавно премьер-министр Украины сказал, что платежки, выписанные, например, “Киевэнерго”, являются частью плана “Шатун”. И никто не краснеет, все хорошо», — сказал парламентарий.

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При этом Рабинович высказал уверенность, что время правления нынешнего Кабмина скоро закончится.

«Эти люди, далекие от народа, скоро уйдут. Не может продолжаться бесконечное надругательство над Украиной. И хочу вам сказать, что рассказы о том, что у нас повысились пенсии-зарплаты, что у нас полстраны стоят за субсидиями с протянутой рукой, и вот эти проходимцы рассказывают, что это большое достижение», — сообщил депутат.