В НУ-НС говорят, что готовы к консультациям с БЮТ и Литвином

Фракция "Наша Украина – Народная самооборона" готова начать консультации о создании коалиции с Блоком Юлии Тимошенко и Блоком Литвина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил руководитель фракции Вячеслав КИРИЛЕНКО.

По его словам, «союз БЮТ и Партии регионов является угрозой для страны», и потому демократические политические силы должны продемонстрировать государственнический подход.

В.КИРИЛЕНКО сообщил, что на минувшей неделе были проведены несколько неофициальных консультаций между партиями, входящими в состав фракции НУ-НС. По их результатам, отметил В.КИРИЛЕНКО, решено, что демократические политические силы обязаны начать консультации о создании другой коалиции (не БЮТ и Партии регионов), а именно коалиции в составе «Нашей Украины», БЮТ и Блока Литвина.

Как сообщал УНИАН, в понедельник Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО напомнил, что указ о досрочных парламентских выборах не отменен, а лишь приостановлен, и, таким образом, дал понять, что в случае не создания коалиции и не налаживания работы парламента он готов возобновить действие закона.