Сегодня ВР проведет спецзаседание

Сегодня Верховная Рада Украины проведет специальное заседание Верховной Рады, на которое приглашены Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, за такое решение 4 декабря проголосовали 353 народных депутата.

В частности, поддержали принятие такого решения 148 депутатов от Партии регионов, 146 – от БЮТ, 12 – от “Нашей Украины – Народной самообороны”, 27 – от КПУ и 20 - от Блока Литвина.

Как отметил первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ, на соответствующем спецзаседании планируется рассмотреть политико-экономическую ситуацию в государстве.