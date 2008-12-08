«Сорвиголова» из ПР завтра презентует в Раде кучу компромата

Завтра в Верховную Раду будут переданы результаты работы Временной следственной комиссии парламента по проверке фактов поставок Грузии украинской военной техники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ВСК, народный депутат Валерий КОНОВАЛЮК (фракция Партии регионов) сегодня на пресс-конференции.

Говоря о работе комиссии, он отметил, что расследование было чрезвычайно сложным и опасным.

«Для нас было важно максимально быстро предоставить не только информацию о серьезных нарушениях, злоупотреблениях и коррупции в сфере продажи оружия, но и подготовить ряд предложений относительно усиления государственного контроля над экспортом вооружения и боеприпасов», - сказал В.КОНОВАЛЮК.

При этом он заявил, что «никогда комиссия не сомневалась, что поставки вооружения в Грузию шли с нарушением норм военно-технического сотрудничества и международного права». В то же время В.КОНОВАЛЮК отметил, что Украина, поставляя оружие в Грузию, должна была учитывать, что в том регионе происходит осложнение военно-политической ситуации.

«Все остальное – грубые нарушения норм украинского законодательства», - добавил В.КОНОВАЛЮК.

Он отметил, что «вооружение в Грузию поставлялось в ущерб обороноспособности украинской армии, по заниженным ценам».

В.КОНОВАЛЮК также сообщил, что средства от продажи Украиной оружия не попадали в полном объеме в государственный бюджет, «они (средства – УНИАН) «размывались», «отмывались» многочисленными фирмочками-однодневками, которые были созданы при государственной компании «Укрспецэкспорт».

В.КОНОВАЛЮК подчеркнул, что в проекте постановления, который ВСК зарегистрирует завтра в парламенте, четко определено требование направить отчет о результатах расследования Президенту Украины, СНБО и Генеральной прокуратуре.

«Генпрокуратура должна дать юридическую оценку выявленным комиссией фактам и привлечь через возбуждение уголовных дел к ответственности должностных лиц, которые нанесли ущерб интересам Украины», - сказал В.КОНОВАЛЮК.

Он также добавил, что в проекте постановления ВСК также подчеркивается необходимость временного прекращения поставок оружия в Грузию с учетом ситуации на Кавказе.

«Мы также предлагаем продолжить работу комиссии и поручить ей расследовать обстоятельства, связанные с транспортировкой вооружения и военной техники судном «Фаина». По «Фаине» мы скоро узнаем много интересного», - отметил В.КОНОВАЛЮК.