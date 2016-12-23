"Я придумал этот мост": Путин увидел в керченском недострое попытку наладить связь между Москвой и Киевом

Уверенность в этом высказал президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции, передает ТАСС.

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"Кстати говоря, он будет отражаться и на экономике, без всяких сомнений, а не только на туристических потоках", - сказал Путин. "Я надеюсь и уверен, что рано или поздно произойдет у нас и нормализация отношений с Украиной. Это будет очень полезно и для развития российско-украинских и коммерческих, и гуманитарных связей на будущее", - добавил президент РФ.

Отвечая на вопрос крымского журналиста о том, как лучше называть этот мост, Путин отметил, что за ним уже закрепилось название "Керченский". "Это же не я придумал. Я придумал его строить, но вы придумали как его назвать", - сказал он.

Ранее УНИАН сообщал, что строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту со стороны оккупированного Крыма до сих пор не началось, потому что в федеральной целевой программе (ФЦП) развития аннексированного Крыма и Севастополя до 2020 года не указан госзаказчик на этот вид работ. В начале июня строительство Керченского моста в оккупированный Крым прекратили финансировать, последний раз деньги российскому подрядчику, компании "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, перечисляли в декабре прошлого года.

Также отмечалось, что "Стройгазмонтаж" российского миллиардера Аркадия Ротенберга не может строить мост через Керченский пролив запланированными темпами и инвестировать в закупку дорогостоящего строительного оборудования из-за задержки оплаты выполненных работ.