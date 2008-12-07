Доходы от продажи лотереи "Лото" выросли на 40%

Поляки в текущем году могут потратить на азартные игры почти 5,7 млрд. долларов, что на 1,7 млрд. дол. больше, чем в прошлом году.

Такой прогноз польских экспертов обнародовала ежедневная газета Metro.

С начала года поляки инвестировали в свои «счастливые числа» самой популярной лотереи «Лото» свыше миллиарда долларов, что на 20% больше аналогичных показателей в прошлом году.

В третьем квартале года доходы от продажи лотереи выросли на 40%.

«Это будет рекордный год», - говорит пресс-секретарь польского Тотализатора Пётр ГАВРОН.

Он отмечает, что игра в лотерею привлекает рекордные суммы, которые можно выиграть.

П.ГАВРОН напомнил, что 6 ноября был новый рекорд выигрышной суммы в 40 миллионов злотых (свыше 13 миллионов долларов).

Предыдущий был в июле, когда выигрыш составил 35 млн. злотых.