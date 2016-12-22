Несмотря на исключение из ПАСЕ: Савченко планирует впредь заявлять о событиях в Украине на международных встречах

Народный депутат Надежда Савченко даже после исключения из состава ПАСЕ планирует и в дальнейшем заявлять о своей позиции относительно событий в Украине на международных встречах. Об этом заявила пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко, передает «112 Украина».

Пресс-секретарь сообщила, что сейчас Савченко находится в командировке за границей.

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"На данный момент Надежда находится в заграничной командировке. Позже прокомментирует сама. Надежда предварительно уже говорила о возможности ее исключения из делегации ПАСЕ и объясняла, что она не изменит свою позицию и будет продолжать объяснять на всех площадках мира, Европы реальное положение вещей в Украине относительно войны, коррупции, политического и экономического кризиса. Надежда на сегодняшний день находится в Германии", - отметила Проторченко.

Пресс-секретарь нардепа также сообщила, что Савченко продолжают приглашать на встречи большинство мировых политиков.

Напомним, парламент отменил внеквотное избрание народного депутата Надежды Савченко в состав делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Как заявил во время представления проекта постановления председатель постоянной делегации в ПАСЕ, народный депутат от ”Блока Петра Порошенко” Владимир Арьев, внесении изменений в постановления объясняется "изменением обстоятельств, при которых оно было принято", - когда Савченко незаконно содержалась под стражей на территории России. По его словам, включение Савченко в состав делегации позаквотно "оказало ей поддержку этой влиятельной международной парламентской организации, что в значительной степени способствовало освобождению и возвращению в Украину".