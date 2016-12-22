Рада планирует рассмотреть повышение зарплат нардепам и вопрос пребывания Савченко в составе делегации в ПАСЕ (прямая трансляция)
Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит проект постановления о финансовом обеспечении своей деятельности и о внесении изменений в постановление, которым нардеп Надежда Савченко внеквотно была назначена в Постоянную делегацию ВР в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Как передает корреспондент УНИАН, также депутатами будет рассматриваться вопрос об определении кандидатуры от ВР в состав конкурсной комиссии по отбору кандидата в члены Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
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Среди прочего к рассмотрению планируются два альтернативных законопроекта о Конституционном суде Украины.
Повторно, с предложениями президента, будет рассматриваться законопроект об амнистии в 2016 году.
Кроме того, депутаты рассмотрят вопрос о назначении внеочередных выборов Северодонецкого городского совета Луганской области.
Также к рассмотрению запланирован вопрос о провозглашении 29 августа Днем героизма и памяти погибших участников АТО.