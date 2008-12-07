Гриценко обращается к Президенту как к Главнокомандующему

Бывший министр обороны, председатель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что Президент как Верховный Главнокомандующий должен безотлагательно внести в Верховную Раду законопроект о численности армии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО, об этом он заявил на пресс-конференции во Львове.

По его мнению, сегодня ни парламент, ни правительство, ни сами Вооруженные силы не знают, какими их видит руководство государства в вопросе численности.

По словам А.ГРИЦЕНКО, согласно действующему законодательству, до конца этого года в армии должна остаться 191 тысяча человек личного состава.

«Согласно предыдущим планам, которые до сих пор действуют, предусматривалось последующее сокращение Вооруженных сил где-то на 9-10 тысяч. Но Президент сказал, что нужно планировать увеличение численности армии. По словам Юрия ЕХАНУРОВА (министра обороны Украины – УНИАН), речь шла об увеличении на 21 тысячу человек. Цена вопроса – миллиарды гривень», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

При этом он убежден, что пока не будет внесен законопроект о численности Вооруженных сил в 2009 году, ни правительство, ни парламент не будут иметь законодательных оснований для того, чтобы рассчитывать военный бюджет на следующий год. «Пока этого не будет сделано, все заявления о внимании к армии - это лишь ритуальные заклинания и пожелания, их нужно изложить в виде законопроекта», - считает председатель Комитета.

Подытоживая, А.ГРИЦЕНКО призвал Президента, правительство, Минобороны и Генштаб четко определить, закрепив указом, изменения к Государственной программе развития Вооруженных сил, где четко дать ответ на вопрос о сроке перехода армии на контрактную основу.