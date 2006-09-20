Ющенко нашел замов главе своего Секретариата среди молодых министров

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом назначил Арсения ЯЦЕНЮКА первым заместителем главы Секретариата Президента Украины - Представителем Президента Украины в Кабинете Министров Украины.

Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

32-летний А.ЯЦЕНЮК имеет юридическое и экономическое образование. С 2003 по 2005 был первым заместителем председателя Нацбанка Украины, с марта по сентябрь 2005 г. - первым заместителем председателя Одесской облгосадминистрации. С сентября 2005 г. по август 2006 г. – министр экономики Украины.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом назначил Виктора БОНДАРЯ заместителем главы Секретариата Президента Украины.

Документ размещен на официальном сайте главы государства.

30-летний В.БОНДАРЬ с 28 сентября 2005 г. по 4 августа 2006 г. занимал должность министра транспорта и связи Украины.