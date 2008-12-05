Коновалюк считает лишение его звания подполковника провокацией

Народный депутат от Партии регионов, председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам выяснения обстоятельств поставки в Грузию украинской военной техники Валерий КОНОВАЛЮК считает провокацией лишение его офицерского звания «подполковник запаса».

Как отмечается в сообщении пресс-службы В.КОНОВАЛЮКА, размещенной на сайте Партии регионов, В.КОНОВАЛЮК «расценивает сегодняшние действия министра обороны ЕХАНУРОВА как дискредитирующие занимаемую им должность, аморальную по сути и примитивную по исполнению провокацию».

В пресс-службе считают, что в то время, когда народный депутат находится в Москве, где работает в рамках межпарламентской группы Украина - Россия, по команде Секретариата Президента создается негативный информационный повод.

«Хочу лично ответить и ЮЩЕНКО, и ЕХАНУРОВУ, и НАЛИВАЙЧЕНКО, и всем остальным, кто сейчас панически боится ответственности за содеянное, что самое ценное звание для меня - это гражданин Украины», - сказал В.КОНОВАЛЮК, добавив, что для него армия «всегда останется символом чести, достоинства, верности долгу, честного служения своему народу. И никакие решения главы военного ведомства на это повлиять не могут».

«Откровенно провокационные действия министра обороны лишь еще раз подтверждают всю мелочность, наглость и аморальность нынешней власти. Ее цель – заранее дискредитировать в глазах общественности отчет нашей ВСК, тем самым максимально скрыть свою прямую причастность к августовскому вооруженному конфликту на Южном Кавказе», - сказал В.КОНОВАЛЮК.

По его словам, задействованный при этом арсенал средств «привычен: информационные провокации, моральное давление, цензура материалов «оружейной» проблематики в СМИ»

В.КОНОВАЛЮК также заявил, что помимо собранной членами возглавляемой им комиссии информации, касающейся поставок украинского оружия в Грузию, есть также сведения, свидетельствующие о других грубых нарушениях в Министерстве обороны. В частности, они связаны с продажей земли, военного имущества и разворовыванием государственных средств.

Как сообщал УНИАН, глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке фактов поставки Грузии украинской военной техники с нарушением норм украинского законодательства и международного права В.КОНОВАЛЮК заявлял, что комиссия выявила факты незаконных поставок в Грузию украинского оружия.

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ своим приказом от 4 декабря в 2008 г. лишил народного депутата В.КОНОВАЛЮКА офицерского звания «подполковник запаса». Такое решение принято в связи с тем, что присвоение В.КОНОВАЛЮКУ предыдущих званий офицера запаса состоялось в несоответствии с требованиями Закона Украины «Об общей воинской обязанности и воинской службе» и положением «О прохождении воинской службы лицами офицерского состава».