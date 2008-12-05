Владимир Сабодан остается высшим лицом в РПЦ только на один день

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Киевский Владимир остается высшим лицом в Российской православной церкви только на один день.

Об этом в интервью УНИАН сообщил пресс-секретарь предстоятеля УПЦ МП отец Георгий КОВАЛЕНКО.

В частности, в контексте того, что высшим лицом Российской православной церкви после кончины ее предстоятеля Алексия II становится старейший по хиротонии (рукоположению) из архиереев, а в настоящее время таким иерархом является митрополит Киевский Владимир (САБОДАН), на вопрос, надо ли понимать, что Блаженнейший Владимир действительно будет руководить Российской церковью, Г.КОВАЛЕНКО ответил: «После кончины патриарха его место занимает местоблюститель, который избирается Синодом. Завтра в Москве на Синоде РПЦ, постоянным членом которого является и Блаженнейший, и будет избран местоблюститель и будет определена дата отпевания патриарха Алексия II".

Г.КОВАЛЕНКО рассказал, что "местоблюстителя обычно выбирают тайным голосованием, хотя саму процедуру избрания определят тут же Синодом".

При этом пресс-секретарь Блаженнейшего Владимира отметил: "Я не думаю, что есть большая вероятность того, что наш митрополит займет место местоблюстителя патриаршего престола. Москва - это другое государство. Кандидатура Блаженнешего будет рассматриваться. Но многое будет зависеть от его видения».

На уточняющий вопрос "Надо ли понимать, что высшим лицом в Русской православной церкви наш митрополит остается до завтрашнего решения Синода, и что в случае, если будет назначен местоблюстителем другой, он перестанет быть таковым?", Г.КОВАЛЕНКО ответил: «Да. Украинская церковь выросла до одиннадцати с половиной тысяч приходов. Украинская паства требует окормления, и у Блаженнейшего достаточно послушаний и в Украине. Хотя все решит Синод».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 декабря, на 80-м году жизни умер Патриарх Московский и всея Руси Алексий ІІ, который 18 лет возглавлял Русскую православную церковь.

Полный текст интервью читайте здесь