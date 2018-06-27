Может ли митрополит Киевский стать патриархом Московским?

После кончины Алексия высшим лицом РПЦ стал митрополит Владимир… Таковым он будет оставаться до решения Синода... А что дальше?..

Сегодня утром пресса сообщила о кончине патриарха РПЦ Алексия Второго (в миру – Алексей Ридигер). Параллельно патриархия сообщила, что высшим лицом церкви после кончины ее предстоятеля становится старейший по хиротонии (рукоположению) из архиереев. В настоящее время таким иерархом является митрополит Киевский Владимир (Сабодан). УНИАН поставил несколько вопросов пресс-секретарю предстоятеля Украинской православной церкви отцу Георгию Коваленко

Отец Георгий, пресса сообщила, что высшим лицом церкви после кончины ее предстоятеля становится старейший по хиротонии (рукоположению) из архиереев. Надо ли понимать, что глава нашей церкви блаженнейший Владимир действительно будет какое-то время руководить Российской церковью?

После кончины патриарха его место занимает местоблюститель, который избирается Синодом. Завтра в Москве на Синоде РПЦ, постоянным членом которого является и блаженнейший Владимир, и будет избран местоблюститель. Тогда же будет определена дата отпевания патриарха. Местоблюстителя обычно выбирают тайным голосованием. Хотя саму процедуру избрания определят тут же Синодом. Я не думаю, что есть большая вероятность того, что наш митрополит займет место местоблюстителя патриаршего престола. Москва – это другое государство. Кандидатура блаженнейшего будет рассматриваться. Но многое будет зависеть от его видения.

То есть высшим лицом в Русской православной церкви наш митрополит остается до завтрашнего решения Синода? В случае если будет назначен другой местоблюститель, он перестанет быть таковым?

Да. Украинская церковь выросла до одиннадцати с половиной тысяч приходов. Украинская паства требует окормления, и у блаженнейшего достаточно прослушаний и в Украине. Хотя все решит Синод.

Сколько времени церковь может оставаться без полноценного патриарха?

Мы молимся, чтобы этот период был максимально коротким. История РПЦ знала период, когда патриарха не было несколько столетий. Период, когда после упразднения патриаршества при Петре Первом, патриарха избрали только в 1918 году. Мы надеемся, что уже через сорок дней после смерти патриарха церковь приступит к обсуждению этого вопроса и назначит дату собора, когда будет избран новый патриарх. Для бытия церкви важна фигура предстоятеля, и сегодня церковь имеет все необходимые институции, чтобы не затягивать с избранием нового патриарха для РПЦ. Согласно правилам, избрание патриарха должно пройти не позже, чем через шесть месяцев после того, как был избран местоблюститель.

А украинские иерархи будут принимать участие в этом соборе?

Да. Все иерархи УПЦ будут принимать участие в этом соборе.

Вы могли бы назвать вероятных кандидатов на патриарший престол?

Нет. Это с одной стороны неэтично. С другой – я верю, что патриарха избирает Господь. Могут быть самые разные варианты.

А кому отдается предпочтение при избрании патриарха: митрополиту – хорошему хозяйственнику или митрополиту – молитвеннику?

Человеку, который способен объединить вокруг себя церковь и который может стать гарантом церковного единства. И, конечно, нужны духовные дары.

РПЦ избирала патриарха только один раз, в 1990 году. Там было три кандидатуры…

Да, напомню, что тогда местоблюстителем престола был Филарет (Денисенко) (тот, что сейчас возглавляет УПЦ КП. – Авт.), наш блаженнейший (Владимир, ныне возглавляющий УПЦ МП. – Авт.) и новопреставленный патриарх Алексий. Филарет был готов стать российским патриархом. Это был первый собор, когда государство (Президентом тогда был Михаил Горбачев) дало полную свободу церковным иерархам, не вмешивалось, и они сами сделали свой выбор. А митрополит Владимир стал предстоятелем нашей церкви. Мы счастливы, что он стал предстоятелем Украинской церкви. И мы бы не хотели терять его на этом посту.

А среди российских иерархов есть сторонники большей автономизации Украинской церкви, или там все «едино и неделимо»?

Проблема избрания российского патриарха к Украине почти никакого отношения не имеет.

В нашей церкви имеются люди с очень разными взглядами на будущее церкви.

Но УПЦ много раз говорила, что нынешний статус наиболее адекватный, и он позволяет сохранять единство. Украинская церковь сама решает свои вопросы и имеет для этого все необходимое. И вопрос избрания патриарха Московского не является вопросом возможных потрясений для Украинской церкви. Украинская церковь живет своей жизнью. И если украинский епископат принимает участие в избрании российского патриархата, то своего предстоятеля мы избираем сами, без участия других частей Московского патриарха. Блаженнейший был и остается самостоятельной фигурой. Наши вопросы мы будем решать здесь, руководствуясь не политической целесообразностью, а пользой церкви. И если сегодня для пользы церкви наш статус оптимален, то он будет таковым. Для нас главное – церковное видение. Принимая решение, мы думаем именно про подлинную церковь. И может, потому, что мы не особо опекаемы государством, мы научились жить в соответствии с церковными законами.

Беседовала Лана Самохвалова