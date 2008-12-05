Винский предостерегает Тимошенко от колоссальной ошибки

Министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ считает, что вести Партию регионов к власти является категорически недопустимым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в городе Снятине Ивано-Франковской области, отвечая на вопрос журналистов.

«Я считаю, что вести Партию регионов к власти в любом формате категорически недопустимо, и здесь любые аргументы являются неуместными», - отметил И.ВИНСКИЙ.

По его словам, в настоящее время еще существует возможность создать демократическую коалицию.

«Сегодня такая возможность есть. Вместо того чтобы создавать коалицию с Партией регионов, нужно, чтобы Виктор ЮЩЕНКО, Юлия ТИМОШЕНКО и Владимир ЛИТВИН сели за стол и решили вопрос, думаем ли мы о государстве или не думаем мы о государстве”, - сказал И.ВИНСКИЙ.

Он подчеркнул, что не принимает ситуацию о создании коалиции БЮТ с Партией регионов, “поскольку я не принимал такой ситуации два года назад, когда ушел от социалистов”. При этом И.ВИНСКИЙ отметил, что его оценка деятельности Партии регионов не изменилась.

“Если состоится такая коалиция, это будет колоссальная геополитическая, политическая ошибка. И в социальном плане тоже ничего не будет решаться. Ведь я знаю, что делалось в Минтрансе, когда Партия регионов руководила. Я могу это доказать на цифрах и фактах. Я сделал свое заявление, абсолютно понимая предмет и последствия для меня. Я понимаю, что теперь я не буду ни в этой коалиции, ни в другой министром”, - сказал И.ВИНСКИЙ. Вместе с тем он подчеркнул, что будет делать все, чтобы убедить премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО, чтобы “она на этот шаг не шла».

Как сообщал УНИАН, 2 декабря народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО заявил, что фракция БЮТ готова к созданию коалиции с фракцией Партии регионов.

3 декабря министр транспорта и связи И.ВИНСКИЙ заявил, что в случае создания коалиции между БЮТ и Партией регионов он подаст в отставку.