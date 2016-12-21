В Верховную Раду прибыли Порошенко и Яценюк - нардеп
Президент Украины Петр Порошенко и лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк прибыли в Верховную Раду Украины.
Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от "Батькивщины" Алексей Рябчин.
"Президентский штандарт в Раде. Порошенко с Яценюком в кабинете спикера Андрея Парубия", - говорится в сообщении.
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Также о том, что в парламент направляется президент Петр Порошенко, ранее написало издание РБК-Украина ссылаясь на источник в аппарате Верховной Рады.
Ранее в Верховной Раде началось рассмотрение бюджета-2017, причем в течение часа в заседании дважды объявлялся перерыв.
При этом, депутаты должны принять бюджет-2017 до 25 декабря, поскольку бюджет - одно из условий продолжения работы правительства Украины с МВФ и получения очередного транша в январе 2017 года.