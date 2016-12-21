В Раде продолжается заседание, на котором рассматривается проект бюджета-2017 (событие завершено)

Глава Верховной Рады Андрей Парубий после затянувшегося перерыва возобновил заседание парламента.

Верховная Рада Украины на текущем заседании во втором чтении планирует рассмотреть законопроект о государственном бюджете Украины на 2017 год.

Также, парламент рассматривает ряд законопроектов, связанных с утверждением госбюджета. В частности, это изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы, которые касаются улучшения инвестиционного климата и обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений.

Как сообщал УНИАН, накануне в проекте расписания заседаний парламента на 20-23 декабря говорилось, что во вторник, 20 декабря, парламент планирует рассмотреть ряд законопроектов, связанных с утверждением госбюджета, а в четверг, 22 декабря, запланировано рассмотрение во втором чтении проекта госбюджета-2017.

Впоследствии вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко от имени Кабмина предложил парламенту уже 20 декабря принять закон о госбюджете на 2017 год.

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Вместе с тем народный депутат Украины Ирина Луценко высказала мнение, что рассмотрение бюджета на 2017 год будет завершено парламентом в ночь с 22 на 23 декабря.

***Кабинет министров 9 ноября подал на рассмотрение Верховной Рады проект госбюджета на 2017 год ко второму чтению.

Доходы госбюджета установлены в сумме 721,4 млрд грн, что на 15,1 млрд грн больше показателя по предыдущему проекту, расходы - 790,4 млрд грн, что на 15,1 млрд грн больше. Предельный уровень дефицита остается на прежнем уровне - 77,5 млрд грн, предельный объем госдолга – также на прежнем уровне - 2,296 трлн грн.

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Документ предусматривает повышение с 1 января минимальной зарплаты вдвое – до 3,2 тыс. грн. На эти цели предусмотрены дополнительные расходы в объеме около 28,3 млрд грн, что позволит обеспечить выплату повышенной зарплаты работникам бюджетной сферы.

Дополнительные доходы правительство ожидает получить за счет повышения отчислений прибыли Национального банка на 4 млрд грн, дивидендов – на 1,6 млрд грн и рост налоговых поступлений в результате повышения зарплаты - на 9,4 млрд грн по госбюджету и на 10,9 млрд грн – по местным бюджетам.

Комитет ВР по вопросам бюджета рекомендовал парламенту рассмотрение во втором чтении проекта госбюджета на 2017 год после принятия связанных с ним правительственных законопроектов: об изменении пенсионного обеспечения (№5130), корректировке Бюджетного и Налогового кодексов (№№5131 и 5132), а также о спецконфискации (№5142).