Ехануров разжаловал подполковника Коновалюка до старлея

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ своим приказом лишил народного депутата Валерия КОНОВАЛЮКА (фракция Партии регионов) офицерского звания «подполковник запаса».

Об этом говорится в приказе министра обороны от 4 декабря 2008 г., текстом которого располагает УНИАН.

В частности, речь идет об отмене предыдущих приказов о присвоении офицеру запаса В.КОНОВАЛЮКУ военных званий – «капитан запаса», «майор запаса», «подполковник запаса досрочно».

Как объясняется в приказе, такое решение принято в связи с тем, что присвоение В.КОНОВАЛЮКУ предыдущих званий офицера запаса произошло с несоответствием требованиям закона Украины «Об общей воинской обязанности и воинской службе» и положении «О прохождении военной службы лицами офицерского состава».

В.КОНОВАЛЮК остается офицером запаса, но в звании «старший лейтенант», которое было ему присвоено в Российской Федерации в начале 90-х годов.

Как сообщал УНИАН, глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке фактов поставки Грузии украинской военной техники с нарушением норм украинского законодательства и международного права В.КОНОВАЛЮК заявлял, что комиссия выявила факты незаконных поставок в Грузию украинского оружия.

В свою очередь, первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ, Совет национальной безопасности и обороны Украины, министр обороны Ю.ЕХАНУРОВ неоднократно опровергали заявления В.КОНОВАЛЮКА о незаконных поставках Украиной оружия в Грузию.

Всеукраинская организация “Союз офицеров Украины” заявила, что В.КОНОВАЛЮК нарушает нормы офицерской этики, безосновательно обвиняя руководство государства в незаконной торговле оружием, и призвала Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и министра обороны Ю.ЕХАНУРОВА дать соответствующую правовую оценку действиям народного депутата подполковника запаса В.КОНОВАЛЮКА.