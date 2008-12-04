Ющенко под праздник прошелся по Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО критикует правительство за низкий уровень финансирования армии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на торжествах по случаю 17-й годовщины Вооруженных сил Украины.

Президент заметил, что больше не допустит таких низких показателей. “Такого бюджета (как нынешний – УНИАН) больше не будет”, - заявил В.ЮЩЕНКО.

«Бюджет текущего года, который был дважды обещан правительством, в частности премьер-министром, дважды обещан к пересмотру – и ни разу не подан в Верховную Раду – является одним из самых худших бюджетов за последние 17 лет украинской армии”, - сказал Президент.

По его убеждению, из-за популизма правительства был потерян год в вопросе перехода Украины на профессиональную армию. “Популизм - очень плохое дело и очень плохой советчик. Из-за этого популизма мы потеряли очень важный год в контексте реализации нашей стратегии относительно формирования профессиональной армии”, - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО назвал главной задачей на следующий год то, чтобы развитие армии стало реальным приоритетом Украинского государства.

В то же время, он отметил положительные сдвиги, которые состоялись в последние годы в украинском войске.