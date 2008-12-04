После войны в Грузии дела с Россией не будут вестись, как раньше - НАТО

НАТО готово вернуться к диалогу с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель помощника Генерального секретаря НАТО по вопросам безопасности, сотрудничества и партнерства Роберт СИММОНС сегодня под время телемоста “Киев-Брюссель”.

«Мы готовы к постепенному возвращению диалога России с нами, но это будет достаточно медленный процесс, не так, как это было до этого», - сказал Р.СИММОНС.

При этом он пояснил, что «после событий в Грузии дела (с Россией) не будут вестись, как раньше». В то же время он еще раз подчеркнул, что НАТО не признает, «что Россия имеет сферы влияния, поэтому мы не будем консультироваться с Россией относительно наших отношений с другими странами».