В НФ призвали депутатов "стать лоббистами украинской армии" при принятии госбюджета

Об этом во время Согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак.

«Вчерашняя атака российских сил на позиции украинской армии, в результате которой погибли пять украинских бойцов, есть раненые, подтверждает, что несмотря на любые попытки впасть в иллюзии - война реальная и продолжает забирать жизни наших ребят», - подчеркнул Максим Бурбак.

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«Обращаюсь к присутствующим коллегам с призывом стать лоббистами украинской армии. Бюджет 2017-го, как и предыдущие, должен быть бюджетом направленным на повышение обороны и национальной безопасности. Не менее 5 % ВВП должны идти на нужды армии и оборонного комплекса», - подчеркнул он.

Максим Бурбак подчеркнул, что выполнение многих норм бюджета, среди которых и социальные выплаты, предполагалось за счет конфискованных средств Януковича, однако, после принятия закона о спецконфискации сбалансированность государственного бюджета под вопросом.

«Чтобы сбалансировать бюджет в 2017 году правительству придется хорошо поработать. Мы предлагаем в связи с провалом спецконфискации существенно сократить расходы на содержание чиновничьего аппарата. Напомню, что только на перелетах в 2015 году Правительство Арсения Яценюка сэкономило 1,5 млн долларов», - подчеркнул Максим Бурбак.

Он подчеркнул, что главной темой работы парламента на текущей неделе должно стать принятие бюджета.

«Это ответственность каждого народного депутата – новый год страна должна вступить с новым бюджетом», - резюмировал Максим Бурбак.