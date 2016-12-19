В НФ призвали депутатов "стать лоббистами украинской армии" при принятии госбюджета
«Народный фронт» подчеркивает необходимость укрепления обороноспособности страны, приоритетности выделения средств на усиление украинских Вооруженных Сил.
Об этом во время Согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак.
«Вчерашняя атака российских сил на позиции украинской армии, в результате которой погибли пять украинских бойцов, есть раненые, подтверждает, что несмотря на любые попытки впасть в иллюзии - война реальная и продолжает забирать жизни наших ребят», - подчеркнул Максим Бурбак.
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«Обращаюсь к присутствующим коллегам с призывом стать лоббистами украинской армии. Бюджет 2017-го, как и предыдущие, должен быть бюджетом направленным на повышение обороны и национальной безопасности. Не менее 5 % ВВП должны идти на нужды армии и оборонного комплекса», - подчеркнул он.
Максим Бурбак подчеркнул, что выполнение многих норм бюджета, среди которых и социальные выплаты, предполагалось за счет конфискованных средств Януковича, однако, после принятия закона о спецконфискации сбалансированность государственного бюджета под вопросом.
«Чтобы сбалансировать бюджет в 2017 году правительству придется хорошо поработать. Мы предлагаем в связи с провалом спецконфискации существенно сократить расходы на содержание чиновничьего аппарата. Напомню, что только на перелетах в 2015 году Правительство Арсения Яценюка сэкономило 1,5 млн долларов», - подчеркнул Максим Бурбак.
Он подчеркнул, что главной темой работы парламента на текущей неделе должно стать принятие бюджета.
«Это ответственность каждого народного депутата – новый год страна должна вступить с новым бюджетом», - резюмировал Максим Бурбак.