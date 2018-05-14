События недели: версия читателей УНИАН – унизительная Ассоциация, перенос безвиза, сдача Пальмиры и 12-летка в школах

На этой неделе стало окончательно ясно – тернистый путь Украины в ЕС, если и завершится успехом, то не при нашей жизни.

Ратификация Соглашения об Ассоциации Украины с ЕС «зависла» еще в начале года из-за позиции Нидерландов, которые решили утвердить этот вопрос на референдуме, и в апреле 2016 года получили от граждан «нет» Ассоциации. После этого правительство страны четко заявило - без внесения в Соглашение их правок никакой ратификации не будет. Дошло до того, что глава нидерландского правительства пригрозил вообще «потерять» торговое соглашение между Украиной и Евросоюзом, если Нидерландам на саммите европейских лидеров не будут предоставлены определенные гарантии удовлетворения их требований.

Итог следующий: лидеры ЕС согласились с предложениями нидерландского премьера, и добавили к Соглашению об Ассоциации с Украиной приложение, почитав которое, начинаешь чувствовать себя довольно мерзко. Так как:

- Соглашение не предоставляет Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС, а также не является обязательством для предоставления такого статуса Украине в будущем.

- Соглашение не содержит обязательства для Союза или государств-членов обеспечить гарантии коллективной безопасности или другую военную помощь или содействие Украине.

- Соглашение не дает права проживать и работать на территории государств-членов или Украины.

- Соглашение не требует дополнительной финансовой поддержки со стороны государств-членов Украине.

После демонстрации такого отношения, невольно закрадывается мысль: «Зачем нам это все?» Ради чего мы терпели все их требования на протяжении последних трех лет, если украинцев не просто лишают даже элементарной перспективы, а явно показывают: нас не хотят видеть в своих рядах!

Как тут не вспомнить их суетливость и переживания, когда Янукович уводил Украину под крыло путинской России. Тогда мы были им нужны, а сейчас уже, выходит, не совсем. Совесть, похоже, осталась только у президента Европарламента Мартина Шульца, который на своей последней пресс-конференции в качестве президента ЕП на саммите ЕС сказал следующее: «Мы, как ЕС, ратифицировали соглашение, за которое молодые люди в Украине отдали жизнь. А теперь ЕС не ратифицирует и не делает возможным полное вступление в силу. Вот это да!».

Но задержки в ратификации и унижения украинцев принятием голландских поправок к Ассоциации нашим европейским «друзьям» показалось мало. Добил еврооптимистов вопрос безвиза.

Сначала предполагалось, что голосование относительно предоставления Украине безвизового режима в Европарламенте пройдет 1 февраля 2017 года. После чего в регистрационной карточке этого законопроекта на сайте Европейского парламента появилась новая дата – 3 апреля 2017 года. В ответ на недоуменные вопросы украинских журналистов, что происходит, еврочиновники успокаивающе ответили, что никто ничего не переносил, а это все просто «прогнозы». Ну, а чтобы надоедливые украинцы не омрачали им жизнь своим безвизом, ЕП решил вообще отказаться от четкой даты голосования. Как говорил один известный политический деятель, «оцените красоту игры».

Наиболее цензурно все это безобразие прокомментировали в Верховной Раде, мол, действия с безосновательным затягиванием безвиза вызывают разочарование и возмущение, и все то, что происходит сейчас - большая историческая ошибка.

Еще одной темой, взволновавшей наших читателей, стали переговоры народного депутата с весьма сомнительной репутацией Надежды Савченко с главарями боевиков - Захарченко и Плотницким - в Минске. По словам самой Савченко, встреча «была направлена на то, чтобы усилить «минский формат», сделать его более действенным в ближайшее время». Как выяснилось чуть позже, на переговорах обсуждался вопрос обмена пленными.

С какими полномочиями, на каких основаниях и вообще в каком статусе Савченко общалась с марионетками Кремля – непонятно. Но, в итоге, депутат заявила о договоренности с боевиками по обмену пленными в формате 226 на 52. В СБУ отметили, что вообще не были предупреждены об этой поездке, президент намекнул, что такая самодеятельность не пойдет на пользу ни Савченко, ни Украине, а «Батькивщина», долго ожидавшая удобного случая распрощаться с проблемным нардепом, заявила об исключении Надежды из фракции по причине несовпадения «принципов и политических убеждений». На том и разошлись.

На мировой арене больше всего интереса у аудитории вызвали события в Сирии, где на этой неделе произошло два весьма важных события. Во-первых, войска режима Асада, при поддержке своих российских братьев, окончательно сломили сопротивление оппозиции в Алеппо. При этом, увлекшись безнаказанным превращением Алеппо в подобие Грозного, российские военачальники, вкупе со своими асадовскими коллегами, прошляпили наступление и захват игиловцами древнего города Пальмира, освобождение которого весной этого года с пафосом транслировалось на весь мир.

Судя по опубликованным видеороликам исламистов, бравые вояки Асада и Путина драпали из Пальмиры в лучших традициях, побросав все, что можно. Бегство российских военных от исламских боевиков было настолько стремительным, что в столовой на столах осталась нетронутой даже пища в мисках. А брошенного оружия - от обыкновенного стрелкового, до современной бронетехники - хватит, чтобы вооружить целую бригаду. Американцы, глядя на это безобразие, не на шутку разволновались из-за опасений, что в руки сынов Аллаха, кроме бронетехники, могли попасть и средства ПВО, появление которой у исламистов несет угрозу для действий международной коалиции в Ираке.

Но вернемся в Украину. В Кабмине снова заговорили о переводе украинских школ на 12-летнее обучение, одобрив соответствующую концепцию Минобразования под громким названием «Новая украинская школа». Здесь мне сказать просто нечего. Ведь это действительно нечто новенькое - видеть на улицах страны молодых мам и пап, спешащих по утрам в 12-класс на уроки.

На фоне всех этих событий аудитория не обратила внимания на заявление Авакова по поводу гибели пятерых полицейских в перестрелке в Княжичах, о которой подробно рассказано в предыдущем обзоре. Но если наш читатель подумал, что в «фейсбук-министре» взыграла совесть и он решил заявить об отставке – спешу разочаровать. Аваков не увидел повода для своего ухода, зато пообещал «сделать выводы». Ну что же, будем надеяться.

Также читатели не обратили внимания и на новость о появлении у Путина первого конкурента на президентских выборах в России. На этой неделе о намерении принять участие в президентской гонке в 2018 году заявил известный российский оппозиционер Алексей Навальный. Если российские власти не упрячут его за решетку или не убьют на каком-нибудь мосту, как Немцова, наблюдать за выборами будет интересно.

Ну и, напоследок, новость от наших бдительных пограничников. Сайт Госпогранслужбы с гордостью сообщил, что в Харьковской области в пункте пропуска «Гоптовка» наши погранцы у гражданина РФ обнаружили… шпионскую ручку со встроенной видеокамерой. И даже выложили фото этой самой ручки. Тот факт, что такую же можно купить в любом интернет-магазине за 10 долларов их, видимо, не смутил.

Зато такая бдительность свидетельствует, что мы можем спать спокойно. Граница на замке.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН