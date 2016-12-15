Аваков не собирается в отставку из-за трагедии в Княжичах: будет делать выводы

12:32, 15 декабря 2016
Политика
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что не собирается подавать в отставку из-за событий в селе Княжичи Киевской области, где в результате стрельбы погибли пятеро правоохранителей.

Арсен Аваков / УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в Киеве.

“О моей отставке говорят довольно давно. Я собираюсь делать выводы и делать свое дело. Если будут основания для моей отставки, а она когда-нибудь безусловно произойдет, я это сделаю”, - сказал Аваков.

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Как сообщал УНИАН, по данным ГПУ, 4 декабря в Княжичах Броварского района Киевской области сотрудники спецназа КОРД Нацполиции, находясь на службе, применили автоматическое оружие в отношении сотрудников Броварского отдела полиции охраны, которые вместе с двумя работниками Управления оперативной службы Главного управления Национальной полиции в г. Киеве, тоже находясь на службе, применили автоматическое оружие в ответ.

В результате стрельбы погибли 5 сотрудников полиции.

6 декабря суд избрал меру пресечения шести участникам этой преступной группы. Пятерым из них – содержание под стражей, еще одному – домашний арест.

8 декабря суд избрал меру пресечения еще двум подозреваемым, причастным к этой преступной группе. Один будет находиться под стражей, второй под круглосуточным домашним арестом.

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Новость в сюжете: Полицейская трагедия в Княжичах
Теги: #Княжичі#Аваков#МВС