Кабмин одобрил переход украинских школ на 12-летнее обучение

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МОН, соответствующее решение принято сегодня на заседании Кабинета министров.

Министр образования и науки Лилия Гриневич отметила в своем выступлении, что это политическое предложение - стратегический документ, с учетом которого будет разрабатываться дальнейшая программа деятельности правительства по реформированию общего среднего образования до 2029 года.

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“Мы должны перейти от школы знаний к школе компетентностей. Это означает, что мы должны выделить необходимое ядро знаний и научить детей реально с этими знаниями работать. Это изменение хорошо иллюстрирует метафора: можно читать на скорость, а можно читать с пониманием. Школа компетенций – это чтение с пониманием”, - пояснила Гриневич.

По ее словам, изменение подходов и введение новых методик преподавания ради получения новых качественных результатов обучения в школе потребует от учащихся и педагогов больше времени и сил. Такие изменения в рамках 11-летки без вреда здоровью детей и повышения интенсивности обучения осуществить невозможно, заявила министр.

"Чтобы обеспечить новые результаты обучения, помочь нашим детям успешно выбирать профиль дальнейшего обучения и направление своего жизненного развития, нам нужна 3-летняя профильная школа, то есть 12-й год. Но за счет повышения качества среднего образования по большинству специальностей бакалавриата мы можем сделать 3-летнее обучение, то есть эти вещи будут взаимно компенсироваться”, - отметила Гриневич.

Министр подчеркнула, что риски невнедрения реформы очень высоки. Это, в частности: ухудшение конкурентоспособности среднего образования Украины, сохранение тенденции к ухудшению качества всех видов образования; снижение качества человеческого капитала и, как следствие, ухудшение конкурентоспособности экономики Украины; потеря научно-технического потенциала государства.

По данным пресс-службы, премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что эти тенденции наблюдаются в обществе уже сейчас, поэтому медлить с внедрением реформы среднего образования нельзя.

"Таким образом, правительство поддержало политическое предложение реформирования общего среднего образования "Новая украинская школа" на период до 2029 года", - подчеркивается в сообщении.

В Минобразования также отметили, что концепция "Новая украинская школа" прошла широкое общественное обсуждение, к которому присоединились представители всех заинтересованных сторон – педагоги, родители, эксперты, работодатели, представители профессиональных сообществ, общественные деятели. Она также принята коллегией МОН.

Как известно, Кабинет министров Украины также одобрил механизм повышения должностных окладов учителям на два тарифных разряда с 1 января 2017 года.