Из-за кибератак Мининфраструктуры и Госказначейство потеряли 3 терабайта информации

Министерство инфраструктуры и Госказначейство потеряли 3 терабайта информации вследствие кибератак. Об этом сообщил первый заместитель директора Национального института стратегических исследований при президенте Украины Александр Власюк, пишет «112 Украина».

Власюк отметил, что сетевое оборудование ведомств также претерпело повреждений.

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"Кроме повреждения сетевого оборудования, учреждения потеряли, по их оценкам, 3 терабайта информации. Это колоссальная цифра", - сказал он.

Власюк также добавил, в июле текущего года снова зафиксированы случаи торговли таможенными базами данных.

Напомним, сайт Министерства инфраструктуры Украины по состоянию на 12:20 был временно недоступен.

Сейчас продолжаются работы по восстановлению работы сайта. При этом на вопрос, может ли быть вызвана эта ситуация хакерской атакой, представители министерства ответили, что пока такой информацией не владеют.

Как позже сообщила глава пресс-службы Мининфраструктуры Марина Томко, сайт министерства находится под атакой с утра 16 декабря. "Он работает, но временно закрыт для пользователей. Сообщили СБУ, в национальную полицию, киберполицию", - сказала она, добавив, что министерство расценивает эту ситуацию как составляющую кибератак на ресурсы органов государственной власти, которые усилились в течение последней недели.