В МИД РФ прокомментировали продление Евросоюзом антироссийских санкций

Как говорится в сообщении МИД РФ, «прямо скажем, неожиданностью это (продление санкций – УНИАН) не стало. Евросоюз в очередной раз показал свою слабость и неспособность признать очевидное – увязка рестрикций с выполнением Москвой Минских соглашений абсурдна. Именно Россия играет конструктивную роль в переговорах в «нормандском формате». Несомненно, антироссийские рестрикции стали самоцелью для ЕС, который, за неимением других достойных примеров, хочет всячески продемонстрировать свое пресловутое единство хотя бы в этой сфере».

Читайте такжеИталия на саммите ЕС выступила против расширения санкций в отношении России и продление их срока

В МИД РФ заявляют, что реакция Евросоюза на нынешние стремительные изменения в международной ситуации характеризуется «непоследовательностью и противоречивостью. Буквально пару дней назад высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Фредерика Могерини говорила о возможности взаимодействия с Россией по ряду вопросов международной повестки, где позиции Москвы и Брюсселя могут, по ее словам, отличаться от американских подходов. А вчера по итогам Евросовета Дональд Туск заявил, что в ЕС ждут прояснения политики новой вашингтонской администрации по России».

«Фактически председатель Евросовета тем самым расписался в полной зависимости от США в этом вопросе вопреки интересам стран-членов, значительно пострадавших от санкционного противостояния с Россией. На этом фоне о роли ЕС как самостоятельного и ответственного игрока на международной арене говорить вряд ли приходится», - уверены в МИД РФ.

При этом в ведомстве отмечают, что российские ответные специальные экономические меры в отношении ЕС действуют до 31 декабря 2017 года.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря на саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза продлили еще на полгода действие санкций против РФ, срок которых должен был истечь 31 января 2017 года.