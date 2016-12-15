Нидерланды достигли договоренностей с лидерами ЕС по ассоциации между Украиной и Евросоюзом
20:17, 15 декабря 2016Политика
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте достиг договоренностей с лидерами Европейского Союза, которые позволяют разблокировать ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.
Премьер Нидерландов достиг договоренностей с лидерами ЕС / REUTERS
Об этом сообщил премьер Рютте, передает телеканал NOS.
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"Рютте достиг договоренностей о приложении к Соглашению об ассоциации. С этим он хочет ратифицировать документ после отрицательного голосования на референдуме. После 1,5 часов переговоров с лидерами ЕС они договорились с пожеланием Нидерландов сделать дополнительное объяснение к Соглашению", – сообщает телеканал.
В частности, эти объяснения касаются того, что Украина не получит автоматически членство в ЕС, не будет военного сотрудничества, и что украинцы не смогут быстро начать работать в ЕС.
Это решение еще должен утвердить Европарламент.
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Новость в сюжете: Нидерланды и ассоциация ЕС с Украиной