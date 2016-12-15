Нидерланды достигли договоренностей с лидерами ЕС по ассоциации между Украиной и Евросоюзом

Об этом сообщил премьер Рютте, передает телеканал NOS.

Читайте такжеКомпромисс с Нидерландами по ассоциации Украина-ЕС могут отложить - еврочиновник

"Рютте достиг договоренностей о приложении к Соглашению об ассоциации. С этим он хочет ратифицировать документ после отрицательного голосования на референдуме. После 1,5 часов переговоров с лидерами ЕС они договорились с пожеланием Нидерландов сделать дополнительное объяснение к Соглашению", – сообщает телеканал.

В частности, эти объяснения касаются того, что Украина не получит автоматически членство в ЕС, не будет военного сотрудничества, и что украинцы не смогут быстро начать работать в ЕС.

Это решение еще должен утвердить Европарламент.