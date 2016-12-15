В Европарламенте надеются завершить переговоры с Советом ЕС по "безвизу" для Украины в январе 2017 года

Об этом он сказал в четверг в Брюсселе в рамках саммита ЕС, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

Шульц сообщил главам государств и правительств, что сегодня ЕС проголосовал за механизм временного приостановления безвизового режима.

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«Теперь, когда Украина выполнила все необходимые критерии для либерализации визового режима, настало время для того, чтобы Совет прекратил затягивать процесс. Предоставление безвизового въезда в Шенгенскую зону для граждан Украины будет еще одним месседжем поддержки. Европейский парламент был готов к переговорам с сентября, и мы искренне надеемся завершить сделку с Советом в январе», - выразил надежду президент ЕП.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 декабря, Европарламент принял предложения относительно механизма временного приостановления действия безвизового режима Европейского Союза с третьими странами. Это решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.

Принятые изменения предоставляют гибкость для быстрой активизации механизма действия безвизового режима ЕС с третьими странами. К гражданам третьих стран вновь могут быть введены визовые требования в следующих случаях: когда значительно увеличилось количество граждан, которым отказано во въезде или нарушающих режим пребывания на территории ЕС; когда существенно увеличилось количество необоснованных ходатайств о предоставлении убежища или в случае отсутствия сотрудничества по вопросам реадмиссии (возвращении мигрантов). Визы также могут быть восстановлены в случае угрозы общественному порядку или внутренней безопасности странам ЕС со стороны граждан третьих стран.

Применить механизм временного приостановления могут как государства-члены и Европейская комиссия. На Комиссию также возложены функции мониторинга ситуации в странах, которые освобождаются от виз, и регулярно, как минимум раз в год, отчитываться парламенту и Совету относительно того, как эти страны выполняют условия безвизового режима и соблюдаются права человека.

Вопрос предоставления Украине безвизового режима будет вынесен на голосование в Европейском парламенте сразу после завершения межинституциональных переговоров.