Польский Сейм снял с рассмотрения законопроект об украинском национализме - нардеп

Об этом сообщила сопредседатель группы по межпарламентским связям с Польшей Оксана Юринец, передает пресс-служба партии "УДАР".

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"Я получила письмо от посла Украины в Польше Андрея Дещицы, в котором он проинформировал о результатах вчерашних переговоров с маршалом Сейма Мареком Кухцинским и вице-маршалком Ришардом Терлецким. Несмотря на то, что законопроект может только навредить украинско-польским взаимоотношениям, руководство Сейма приняло решение снять его с рассмотрения, которое планировалось на сегодня. К счастью, польские коллеги понимают последствия в случае принятия такого документа и соглашаются, что в таком виде он не может быть поддержан большинством", - подчеркнула Юринец.

Она напомнила, что сегодня в Сейме Польши планировалась дискуссия по поводу скандального законопроекта "О запрете пропаганды коммунизма или других тоталитарных строев путем названий зданий, объектов и мест публичного значения".

Сенатор Ежи Червинский внес поправку в документ, а в комиссии Сената ее поддержали, которой к другим тоталитарным режимам наряду с фашизмом отнесены также украинский и литовский национализм.