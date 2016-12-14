Россия окончательно запретила въезд Джемилеву
13:13, 14 декабря 2016Политика
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Верховный суд РФ подтвердил запрет на въезд в страну народному депутату Украины Мустафе Джемилеву.
Ранее Джемилеву запретили въезд в РФ на 5 лет / УНИАН
Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин в Twitter.
twitter.com/mark_feygin
Как известно, Московский горсуд 20 мая отклонил жалобу защиты Джемилева на запрет, введенный ФСБ для экс-главы Меджлиса. Заседание происходило в закрытом режиме, поскольку материалы дела имеют гриф "секретно".
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В 2014 году Джемилеву запретили въезд в Россию до 2019 года. Также на Джемилева в России возбуждено уголовное дело по трем статьям, он заочно арестован и объявлен в федеральный розыск.
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