Избран председатель Конституционного суда

Сегодня на специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины был избран председатель КС.

Им стал судья Конституционного Суда Украины Иван ДОМБРОВСКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе КС.

И.ДОМБРОВСКИЙ родился 1947 году в с. Цехановка Красноокнянского района Одесской области в крестьянской семье. Трудовую деятельность начал 1965 году электросварщиком Одесского судоремонтного завода №1. Проходил срочную военную службу.

В 1975 году окончил юридический факультет Одесского государственного университета имени И.И.Мечникова.

В 1971-1976 годах – нотариус Кельменецкой районной нотариальной конторы Черновицкой области.

С 1976 по 1997 год работает в Черновицкой области народным судьей Сокирянского районного народного суда, председателем Сторожинецкого районного народного суда, судьей Черновицкого областного суда.

С 1997 года – судья Верховного Суда Украины, с 2003 года – судья, секретарь Пленума Верховного Суда Украины.

В ноябре 2005 года на седьмом съезде судей Украины назначен судьей Конституционного Суда Украины.

4 августа 2006 года после принесения присяги вступил в должность судьи Конституционного Суда Украины.

С 7 августа 2006 года исполнял обязанности председателя Конституционного Суда Украины.

Заслуженный юрист Украины.